Seniors 4.0 GPA: Isaiah Aragon, Benjamin Beltran, Samuel Bojorquez, Elijah Borrego, Pablo Borunda, Geno Cervi, Olivia Galassini, Makayla Gerlock, Jesse-Rose Johnson, James Keating, Xavier King, Alfred Kottenstette, Nickolas Krupka, Aja LeDoux, Trinity Lynch, Sophia Markuson DiPrince, Nickolas Martin, Albert Martinez, Stephen McDonald, Makenzie Mehess, Dylan Miller, Mallory Miller, Gabriel Muniz, Marisa Munoz, K'Lyn Pool, Luke Rocco, Triston Turner, Jasper Valdez, Nizhoni Valdez
Seniors 3.4-3.9 GPA: Gavyn Cardenas, Cameron Evans, Jordan LaFebre, Virgina Lusker, ShyAnn Luty, Jenis Martinez, Danae Ortiz, Gabriel Palacio, Thalicia Palma, Benjamin Roman, Cheyenne Ruybal, Alexis Saiz, Gabrielle Sanchez, Thomas Taylor, Jesse Wilmot, Joshua Wolf, Stefan Yepez
Juniors 4.0 GPA: Austin Allenback, Ciaran Atwood, Breanna Baca, Monet Breyfogle, Damyenn Cardenas, Alejandra Cazares, Karsyn DeHerrera, Kyleigh Espinoza, Priscilla Gallegos, Hector Gandara, Cruz Garcia, Abigail Gridley, Taya Harmes-Gonzalez, Bailee Hernandez, Cole Johnson, Justin Kochis, Nealy Koncilja, Citlalli Ledesma, Savannah Madrid, Peyton Marsh, Daisha Martinez;
Lawrence Martinez, Charles McCulley-Sedillo, Alexandra McDowell, Brianna Montoya, Chantel Montoya, Kaylie Mosley, Daniel Ortega, Evan Peachee, Seth Pisciotta, Taya Rosales, Dejah Saenz, Mollie Schloss, Tanner Secora, JaeleahSims-Goforth, Lillian Snyder, Benjamin Torrez, Shandiin Valdez, Zantia Valdez, Yadira Vasquez, Jeremiah Vigil-Medina, Dominik Villanueva, Patrick Walsh, Madalynn Yarbrough
Juniors 3.4-3.9 GPA: Dario Alcala, Thalia Amaro, Antonio Apodaca, Draydon Ayala, Nathan Brooks, Sonrisa Bustamante, Jessica Castro, Brandon Cook, Jessie Cross, Shelby Diaz, Sadie Dunaway, Annalee Espinosa, Julie Estrada, Leeann Garduno, Leeann Garduno, Chacmool Gomez, Nathan Hanzlovic, Adeline Johnson, Maya Koehn, Nicholas Krasovic, Domenic Macaluso, Brandon Martin, Jayla Martinez, Amanda McCoy, Keeley Pool, Gabriella Quintana, Emerald Ramos, Angelina Rodriguez, Gilbert Rodriguez-Gonzalez, Rylynn Rodriquez, Avery Roman, Leilani Sawyer, Mia Titterington, Amanda Trujillo-Quintana, Jesse Vialpando, Julie Wisthoff
Sophomores 4.0 GPA: Katie Alldritt, Brookelyn Andrews, Lathen Biggerstaff, Zephaniah Borrego, Benjamin Brooks, Nicole Bustamante Cordero, Lethicia Calderon, Marlo Castro, Caroline Catulli, Skylar Charles, Keegan Clay, Austin Gallegos, Elliana Gonzales, Victor Horta, Hunter Huffman, Peyton Krupka, Pablo Lerma, Alicia Lest, Joseph Ochoa, Alexandria Ramirez, Ryley Roth, Sergio Sandoval, Beckett Schlanser, Mackenzie Turner, Donovan Vigil
Sophomores 3.4-3.9 GPA: Ariana Aguirre, Logan Almanza, Katelyn Arizaga-Anderson, John Case, Carol Duenez Vallejo, Malia Espinoza, Brandon Gallegos, Ryan Gonzales, Maria Gutierrez-Gaspar, Marisa Hakse, Abbey Krebs, Gage Ludwig, Brooklyn Ruiz, Kayla Sanchez, Michaela Santistevan, Claudia Sloan, Marysa Valdez
Freshmen 4.0 GPA: John Michael Amidon, Kai Arriaga, Savannah Autobee, Andrew Burchett, Luis Contreras, Dayna DeYoung, Trent Donley, Sydney Gallegos, Marcus Martinez, Mitchell Mauro, Coleton Mayo, Nicole Mendoza, Isabella Polito, Clay Pollock, Xavier Quintana, Jordan Rittgers, Madilynn Schloss
Freshmen 3.5-3.9 GPA: Dina Arias, Zachary Arnold, Jack Beltran, Brenden Chriesman, Brian Domina, Unique Garcia, Aubrey Gonzalez-Santos, Cristal Jaramillo, Kaitlyn Jesik, Casey Krupka, Addy Lopez, Kevin Lozano, Isaiah Marquez, Ayden Martinez, MiguelAngelo Martinez, Andrew Mynhier, Christian Nazario, Jacob Olguin, Jeremiah Padilla, Savanna Pfingston, Alexandrya Ramos, Maranatha Rodriguez, Kiersten Romero, Trinity Saenz, Raylynn Smith, Asia Thompson, Luciana Torrez, Armando Trujillo, Christopher Trujillo, Silvano Valdez, Mirsadys Wilson, Alexander Yepez.