BIRTHS

Gabaldon: Born to Jessica Chavez and Rico Gabaldon, Pueblo, a son, Jan. 4 at Parkview Medical Center.

Hamki: Born to Keeley Sample and Talal Hamki, Pueblo, a son, Jan. 4 at Parkview Medical Center.

Motta: Born to RaeAnna and Dustin Motta, Pueblo, a son, Jan. 6 at Parkview Medical Center.

Rangel: Born to Marissa Najar and Raymond Rangel-Shadbolt, Pueblo, a daughter, Jan. 6 at Parkview Medical Center.

Vidana: Born to Daisha Cortez and Dustin Vidana, Pueblo, a daughter, Jan. 6 at Parkview Medical Center.

DEATHS

PUEBLO

Jan. 7

Diehl: Ann J. Diehl, 80. Montgomery & Steward.

Jacober: David A. Jacober, 55. Davis.

Jan. 6

Bell: Carolyn V. Bell, 92. Davis.

Butorac: Jean Callin Butorac, 83, Imperial.

Capritta: Bonnie Ann Capritta, 59. T.G. McCarthy.

Carbajal: Earl G. Carbajal, 86. Angelus.

Trujillo: William E. "Bill" Trujillo, 71. Angelus.

Jan. 5

Gonzales: Sadie M. Gonzales, 80. Imperial.

Lang: Dixia Claudene Lang, 76. Davis.

Welborn: Anna M. Welborn, 95. Imperial.

Jan. 4

Holder: Philip J. Holder, 42. T.G. McCarthy.

Morey: Eugene Boyd Morey, 88. Imperial.

Jan. 3

Jan. 2

Dennison: Gertrude A. Dennison, 96. Montgomery & Steward.

White: Lance Karl White, 67. Angelus.

Jan. 1

Zgaynor-Prelesnik: Lorene Zgaynor-Prelesnik, 91. T.G. McCarthy.

Dec. 30

Branch: Harry Leonard Branch, 69. Imperial.

Knez: Carol Lou Knez, 68. Imperial.

Dec. 24

Hartbauer: Claudette Ann Hartbauer, 85. Montgomery & Steward.

Dec. 23

Diaz: Joan S. (Napientek) Diaz, 67. Max A. Sass Funeral Home, Milwaukee, Wisconsin.

BEULAH

Youngren: Dorothy Yvonne Youngren, 81, Beulah, Jan. 7. Montgomery & Steward.

COLORADO CITY

Sulzle: Catherine Maria Sulzle, 76, Colorado City, Jan. 4. Feigum Funeral Home, Pierre, South Dakota.

LA JUNTA

Paolucci: Loretta Ann Paolucci, 82, La Junta, Jan. 7. Peacock-Larsen, La Junta.

PUEBLO WEST

Bolte: John Karl Bolte, 64, Pueblo West, Dec. 31. Romero.

Crespin: Juanita "Jean" Crespin, 84, Pueblo West, Nov. 18. T.G. McCarthy.

RYE

VanDeburgh: Kenneth VanDeburgh, 79, Rye, Jan. 3. Romero.

SHERMAN, TEXAS

Davis: Billy Morris Davis, 102, Sherman, Texas, formerly of Pueblo, Jan. 4. Dannel Funeral Home, Sherman.

PLAIN CITY, UTAH

Dixon-Ulibarri: Jeanine Gladys Dixon-Ulibarri, 65, Plain City, Utah, formerly of Pueblo, Jan. 3. Huntsman Cancer Institute, Salt Lake City.