4.0 and above GPA

Seniors: Annabella Archuletta, Makayla Ayala, Lauren Beaman, Ryan Belmont, Breanna Bravo, Gabrielle Brown, Adrianna Carriere, Che Casados, Kaitlyn Cozzolino, Morgan Devries, Jackson Dickerson, Jada Dupree, Aiden Evetts, Theoren Gernazio, Pablo Gomez, Natalie Gonzalez, Megan Hibler, Jarett Horn, Tess Hull, Makenna Hurley, Connor Huth, Aaron Iovinella, Katie Madic, Garrett Mauger, Carmyn Pantoja, Alexandria Portenier, Bryan Prieto, Abigail Raio, Adam Sanchez, Eric Simony, Divinity Snyder, Taylor Souther, Latina Trujillo, Athena Valdez, Jordon Valdez, Tyler White, Evelyn Wright, Jordan Zhang

3.4-3.9 GPA

Seniors: Keriee Bucholz, Starla Byrne, Anthony Carriere, Khristin Carrillo, Lexus Dauenhauer, Alexis Dimmick, Gavin Eborn, Steven Esquibel, Hunter Fair, Mateo Garcia, Devon Graf, Gabbi Granillo, Holden Grasso, Kaylee Javornik, Dane Johnson, April Martinez, Alejandro Melendez Romero, Ronald Micheli, Mario Miera, Benjamin Murray, Katelyn Palacio, Cheyenne Pawlak, Mariah Phillips, Dominique Prutch, Madeline Rucker, Lauren Sandoval, Jade Sarracino, Adrian Schmidt, Kianna Torres, Kaitlyn Wallerstedt

4.0 and above GPA

Juniors: Costiana Aragon-Vasquez, Olivia Arellano, Isabella Arriaga, Makenzie Baca, Isabella Brown, Paige Burgess, Kassandra Cuppy, Michayla DiRito-Goff, Jackson Fair, Emilia Garcia, Gia Genova, Hannah Graham, Nicole Guarienti, Halle Herrera, William Highfill, Rebecca Johnson, Kaitlin Laughlin, Elizabeth Mahoney, Jillian Martellaro, Dayshia Martinez, Araylea Minjarez, Judith Nolasco, Leonard Oliva, Alicia Ortega, Sage Pennethy;

Krysten Perkins, Savannah Peter, Cody Purkett, Luke Purkey, Ethan Quintana-Waggoner, Alexandra Reyes-Martinez, Zoey Rodriguez, Araceli Ruiz, Mehak Singh, Chloe Sisneros, Abbey Strain, Carlie Sweckard, Layla Tran, Victoria Trujillo, Nikki Vasquez, Madison Wallerstedt, Seth Wesolowski, A Neace Wofford, Margaret Wojan, Quinn Zabukovic

3.4-3.9 GPA

Juniors: Sage Aragon, Matthew Ayala, Dajuan Ballage, Taryn Benavidez, Anabella Berumen, Lindsey Crowell, Triston Engstrom, Crystel Garcia, Dylan Gardner, Amber Gonzales, Jayden Gonzales, Joseph Grahek, Luke Guarienti, Hayden Gustafson, Katlyn Holcomb, Marlee Holder, Geonna King, Gregory Leber III, Serenity LeGrand, Angelica Lopez-Aguilar, Jada McCullough;

Ricardo Montoya, Hannah Ogaz, Aislyn Perez, Taylor Pewitt, Marissa Rivera, Sierra Robinson, Logan Rodriguez, Destiny Romero, Seth Sammons, Brandon Sanchez, Angel Sandoval, Seth Siebenneicher, Jissel Silva, Autumn Simmers, Hannah Sin-Purnell, Isaac Tapia Lerma, Felix Torres, Destinee Valdez

3.8 and above GPA

Sophomores: Aksel Alamo-Perez, Lorenzo Alfonso, Destiny Atteberry, Joshlynn Barnes, Alexandra Belton, Brandon Cordova, Nicholas DeAngelo, Elizabeth Eborn, Enea Ferrell, Allie Garner, Hayden Hall, Mailee Holley, Luke Kaiser, Lana Kitchen, Jeg Lucero, Calvin Luong, Cierra Martinez, Elise Mestas, Yesly Parra, Elijah Portenier, Julianna Rendon, Aspen Rhodes, Alleson Schlosky, Samantha Townsend, Holly Tran, Jaedyn Valencia, Ella Ware, Emma Wright, Kyla Zamora

3.4-3.79 GPA

Sophomores: Ashleigh Avalos, Jace Bellah, Keanu Cruz, Jillian Evans, Niccole Herrera, Ashley Hughes, Seth Iovinella, Emma Jarrett, Chloe Keck, Aidan Kidder, Brian Maes, Zedra Medina, Jezilee Mondragon, Rachael Pumphrey, Emilia Rodriguez, Charles Rucker, Joaquin Ruiz, Abigail Samson, Andy Serna, Trystan Waggoner

3.8 and above GPA

Freshmen: Emily Abraham, Stacey Adimou Kpossi, Simonia Jo Alires, Justin Arellano, Kaleb Arellano, Keller Ausbun, Mikena Baros, Gabrielle Belton, Ethan Bowen, Elizabeth Busby, Madison Bussey, Aiden Coca, Elizabethe Collier, Morgen Davis, Madison Doverspike, Estella Duran, Alyssa Durning, Ian Espinoza, Jayda Estrada, Tel Frazier, Ethan Gallagher, Alex Gastelum-Ruiz, Haley Gomez;

Alexis Guzman, Brandon Herrera-Ortega, Brooke Huth, Jaxon Martinez, Molly Matic, Gracen Micheli, Roman Mora, Hannah Ruzzo, Myka Oliva, Martin Ortiz-Payan, Payton Patrick, Maggie Perko, Evangeline Ramos, Morgan Sheppard, Benjamin Studen, Chan Thien Tong, Bernadette Torres, Jordan Valdez, Mariah Vigil

3.4-3.79 GPA

Freshmen: Victoria Adams, Emmanuel Alcala-Sanchez, Mari Jayne Beeby, Kooper Carroll, Autumn Cisneros, Brandon Drury, Paul Esquibel, Timothy Ferry, Aidan Filpi, Joseph Garcia, Shaniah Garcia, Iman Gibson, Anthony Glanton, Anthony Golden, Patricia Hallmark, Abigail Komaroski, Brayden Koski, Hannah Lucero, Kianna Maestas, Anthony Martinez, Nathan Martinez, Markus Morita, Jakiah Nichols, Zoey Olguin, Gabriella Ortega, Chelsea Ramos, Coriannon Thielemier, Kyara Tidwell, Trevor Trejo, Elizabeth Vialpando, Elaine Ware, Shawnee Weigel, Moises Wesolowski

