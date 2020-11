Pueblo Community College spring honors list

Jon Pompia

jpompia@chieftain.com

Honors levels are president’s list (4.0 GPA), vice president’s list (3.750-3.999) and dean’s list (3.500-3.749).

The list includes students who were enrolled in 12 or more graded credits (A to F mode) in spring 2020.

President’s List

Bryttani Acker, Paul Aguon, Norah Alarid, Mary Anciso-Chavez, Scott Anderson, Jayden Apodaca, Kelly Baca, Savannah Bannister, Tahseena Banu, Taylor Barela, Desiree Belcher, Kristen Belcher, Cheyenne Benally, Joe Benedetti, Elijah Benham, Matthew Berlin, Matthew Bernier, Daniel Bertrand, Devon Biery, Veda Bigley, Skyler Bishop, Keri Blackwell;

Brandi Blakley, Sharlie Bolton, Linda Boom DiNoble, Joseph Boscia, Samantha Bost, Melissa Boswell, Heather Bowen, Joshua Braseth, Nicolle Brazil, Larimee Brewer, Jacqueline Brouwer, Audrie Brown, LeRoy Brown, Marjorie Broyles, Brittany Bulick, Jeanette Burk, Mary Burnett, Elizabeth Canda, Breanne Carlton, Christopher Carrillo, Hannah Carroll, Shannon Casey, Brenda Cattell;

Esther Chacon, Wade Charles, Alisia Clement, Ted Clement, Jeffrey Coleman, John Colia, Aaron Colin del angel, Justin Combs, Jorrey Cook, Diego Cordova, Jenna Craig, Lillie Crawford, Caytlin Crosley-Russo, Anna Currid, Paul Daugherty, Ashlyn Davis, Christine Davis, Sheryl Dee, Michael DeGarbo, Tanya Depriest, Stephanie DiLena, Alison Dunlap, Jared Dunn;

Helinda Edwards, Joshua Edwards, Nicole Ellis, Emilie Erlandson, Morgan Erps, Morgan Eskridge, Victoria Esquibel, Kevin Estrada, Beth Evans, Kristen Fenner, Morgan Ferrarese, Christina Florez, Shanna Floyd, Kaylynn Francois, Davis Fredregill, Tiffany Fuentes, Alejandra Garcia, Zechariah Garcia, Jodi Gatlin, Johanna Gatling, Ben Gehrke, Gia Genova, Nathanial German, Raven Goff-Williams;

Elena Gomez, Celina Gonzales, Crystal Gonzales, Elliana Gonzales, Abigail Gournic, Jaclyn Govreau, Matthew Green, Marjorie Greenway, Austin Greenwood, Sophia Griego, Joseph Guerrero, Andrea Hanson, Nicole Hanson, Johnathan Harrison, Persephone Haskell, Anna Haverly, Miranda Hayes, Rosetta Heinen, Nathan Hermes, Adriana Hernandez;

Reyna Herrera, Mackenzie Higgins, Tiffany Hilby, Emma Hildreth, Grace Hiltz, Sierra Himes, Zach Hinkle, Geri Hirsch, Adin Holderman, Jennifer Householder, Preston Hovenkamp, Lyna Howells, Lacey Huffman, Nicole Hughbanks, Alyssa Humphrey, Faith Hystad, Leneisha Ingle, Richelle Isgar, Mindy Jamison, Johnny John, Jesse Rose Johnson, Lance Johnson;

Charlee Jones, Alexander Jordan, Jonathan Kanna, Daniel Kellermeyer, Briana Kendrick, Bruna Kennedy, Kristeen King, Kyle Kirby, Tyler Kirtland, Caroline Kleven, Emily Kloster, William Knight, Liam Kohl, Makenzie Konty, Michael Kopetas, Kristen Koski, Lisa Kosovich, Catherine Kottenstette, Mackenzie Kumpf, Cole LaBorde, Catherine LaPorte, Lynnea Lau, Michael Le Roux;

Annabel Lee, Faith Leger, Tyler Lewis, Jonah Leyva-Scott, Kiley Lightenburger, Adrian Lopez, Tekoa Luce, Janet Madden, Dinah Madzudzo, Nhung Mahoney, Lauren Mangold, Ana Maravi-Loli, Kaylin Mares, Maximillion Marmolejo, Christa Marsh, Brent Martin, Brenda Martinez, Christopher Martinez, Gracie Martinez, Javier Martinez, Josiah Martinez, Eduardo Mateo;

Charnele Matthews, Rebecca Mauney, Amanda McCarthy, Jeannette McCullar, Ashley McFarland, Sarah McFarland, Janet McGinnis, Catherine McGrath, Melissa McKinney, Lucas McLaughlin, Lara McMaster, William Melby, Jon Mendiola, Song Mendoza, Chloe Messec, Elyssa Mielke, Elijah Miessler, Madelin Mills, Patricia Mochel-Ray, Alexander Molik, Kai Moore;

Rebecca Moser, Megan Moua, Colton Mundy, Erin Murphy, Keaton Murphy, Jami Navarro, Daniel Nelson, Tracy Nible, Stephanie Nolen, Brian Nufer, Shannon Oakley, Youri Olceski, Erin O'Mara, April Orozco, Jessica Ortega, Shantel Overbey, Damian Padilla, Zachary Palladino, Tiffany Parker, Abby Pavlicek, Andrew Payton, Adreanna Peasley, Tracy Pemberton;

Madison Porterfield, Erik Powell, Kayla Prario, Kaitlynn Priest, Lisa Provenza, Lauryn Quintana, Taylor Ragulsky, Gary Ramirez-Martinez, Estrella Ramos, Courtney Ramsey, Marilee Rasmussen, Laura Reimer, Krista Reynolds, Kristy Rhodes, Larissa Robertson, Jessica Rodriguez, Mary Roldan, Jennifer Romero, Brandon Ross, Jonathan Rubey, Sabina Runnells, Sabrie Saenz;

Christopher Salvatore, Kimberly Sampley, Jocelyn Sanchez, Tristin Sanchez, Michael Sandoval, Chelsea Sanville, Dustin Sargent, Audra Scheibler, Peter Schmalz, Zacheri Schneider, Leesa Shamlin, Allison Shehorn, Michael Shelinbarger, Alycia Shipley, Kirsten Sierra, Aimee Simon, Cheyenne Simpson, Dorothy Sitler, Brandy Smith, Kylee Stapleton;

Savannah Starr, Jada Stevens, Isabella Stewart, Jessica Stewart, Eric Stiasny, Raychel Stiegelmeyer, Stephanie Stone, Michelle Sullivan, Christina Surprise, Molly Sutherlin, Jessee Sword, Nolan Tafoya, John Tanner, Austin Tapia, Riley Taravella, MaryPam Taylor, Carrie Thompson, Karli Thurman, Wesley Tidd, Dominica Todaro, Kelcy Todd, Amber Torrez;

Benjamin Torrez, Kelly Trainor, Deja Trujillo, Jacob Trujillo Corbett, Amber Unfred, Andrew Valdez, Angel Veach, Skye Veach, Kristen Vedral, Brandy Viele, Shannon Vigil, Sheridan Vigil, Charles Vinson, Vicky Vivoda, Ethan Waldrep, Danielle Weaver, Jason Wendt, Kenneth Wertsbaugh, Alexis Weyer, Amber Wharton, James White, Anthony Whiteside;

Nash White-Yalotz, Ashley Wiggin, Paul Wilde, Jay Williams, Mark Williams, Stephanie Williams, Jennifer Winn, Sha'Wana Wofford, Aschley Yates, Maribel Ybarra, Jennifer Yeaman, Joseph Yen, Charaki Yeomans, Jerod Young, Dimitri Zamarripa, Renee Zink

Vice President’s List

Michael Adams, Jeffrey Aguilar, Natalie Baca, Sidney Bailey, Shawn Baker, Lauren Benavidez, David Berger, David Bley, Elliott Bolding, Ciarra Bork, Michael Bourbeau, Katricia Brown, Reece Bundy, Julie-Tam Calvert, Kyle Case, Isabel Cason, Brittany Cavanaugh, Bailee Cavos, Noelle Chapman, Kailou Cleary, Zebrianna Colby, Russell Cole, Heather Cooper, Nicole Cruz;

Tyrell Curley, Ethan Davis, Zachary Davis, Ashlee de Anda, Kelsy Duncan, Cody Dunehew, Christopher Dunlap, Travis Dunston, Bryan Erickson, Kaylee Eurioste, Robert Evans, Erin Fisher, Kira Galbraith, Lacy Garcia, Victoria Garduno, Penelope Grim, Ocean Guara, Ian Habich, Heaven Haddock, Fang Her, Victor Hernandez, Mandy Herrera, Shaylan Hutchinson;

Lauren Hyatt, Masheylah Jacquez, Michael Judy, Rachel Labounta, Jacob Lanyon, Tyler Leewitt, Nina Leon De Vega, Susan Leyva, Amber Lockwood, Jacqueline Lopez, Jessica Lozada, Kayla Lucero, Suzanne Lyons, Kaylee Maez, Caitlin Maldonado, Margaret Markva, Brooklyn Marquez, Frank Martellaro, Isabella Martinez, Jordan Masimer, Nina Maurello;

Natasha McConnell, Nathanael McIntyre, Renae McPherson, Janna Miller-Aragon, Micaela Morales, Ramona Olivia Moreno, Dawn Munroe, Nichole Myers, Brian Nelson, Heather Nightingale, Tyler Norris, Jose Ortega, Angelina Pedro, Stephen Prewitt, Alyssa Proffer, Eric Pumphrey, Corinne Quintero-Acosta, Jason Ragan, Amy Rains, Rikkie Reed;

Kimberlyn Reinhardt, Emili Reynolds, Kurtis Robinson, Jodie Robles, Madison Rodriguez, Morgan Rose, Shamel Rowe, Mina Sais, Zachary Salvador, Estevan Sanchez, Kevin Sanchez, Ryan Sandoval, Kahden Savoy, Hope Schmidt-Maul, Dara Shepherd, Solana Short, Christopher Siber, Savanna Silas, Manuel Silva, Monique Sinks, Alexandria Smith, Shannon Snow;

Joanne Solano, Aidan Southwick, Maggie Squires, Kelsey Steele, Joseph Steffani, David Story, Daniel Strome, Bryce Tezak, Rickey Thomas, Ashley Thompson, Abagail Torres, Mikayla Trujillo, Jennifer Vandiver;

Janelle Vasquez, Kailea Vaudt, Idaly Vega-Chavez, Angelica Vigil, Brenden Vigil-Martinez, Kyle Villanueva, Jaelan Watkins, Nicole Whatley, Jazmine Wolf, Raquel Wood, Vivian Zhong

Dean’s List

Cambria Aguirre, Elizabeth Archuleta, Harmony Baddeley, Miriam Barela, Braxton Bedwell, Josiah Blickhahn, Breanna Bravo, Vanessa Budd, Brandon Bueno, Tyler Bueno, Nicole Bundy, Hannah Burton, Haven Cappellucci, Hunter Carlile, Savanah Carlson, Jessica Carroll, Mark Carter, Jay Casten, Chance Chaffin, Calandra Charlie, Morgan Clasby;

Mario Collelo, Lani Comstock, Callen Coontz, Soren Cooper, Travis Cooper, Celeste Cordova, Devin Crawford, Melissa Cray, Logan Cressler, Jackson Cronister, Dylan Crump, Dana Dawson, Justin Decker, Alea DeGeorge, Zilliah Dehaan, Michael Denudt, Mark Dolan, Sean Edgerton, Ashley Esquibel, Monika Farkas, Sierra Francis, Wesley Francis, Austin French, Timothy Friday;

Mathew Galloway, Ashlee Garcia, Getsen Garcia, Joshua Garner, Gavin Garrett, Joel Gasga Rubio, Noah Glass, Jared Gold, Celestina Gonzales, Michael Gonzales, Jayde Hagerman, Karrie Hagerman, Shelley Hale, Tiana Hatter, Courtney Helms, Steven Hemphill, Renee Henry, Amanda Herrera, Morgan Herrera, Trinity Herrera, Autumn Hibbard;

Andrea Hough, Hannah Howard, McKenzie Hudgpeth, Brionna Huertas, Kristyna Isaac, Yasmeen Jackson, Marley Jett, Wanwarin Johnson, Dantzelle Kelly, Mackinze Kendall, Korey King, Destry Kirk, Charles Knight, Andriy Kovbel, Janiya Landers, Dalila Lanier, Paula Le, Courtney Lehrer, Francisco Limon, Conner Lingley, Coburn Livingston, Breeann Logsdon;

Cauy Lotrich, Natalee Lucero, Maddalyn Ludington, Makayla Martellaro, Tandi Marten, Isiah Martinez, Julian Martinez, Kori Martinez, Noah Martinez, Cameron McFarland, Alex McGrane, Caleb McIntyre, Francine Mendiaz, Melody Milam, Michael Mohney, Erik Moller, Megan Montiel, Christeah Montoya, Savannah Montoya, Robin Moore, Tatiana Morris;

Ella Myers, Madison Myers, Brittney Neilson, Hannah Nelson, Marcellus Neuenschwander, Stephanie New, Christopher Noah, Jazmine Norton, Kelby Nunley, Zeplynn Oliva, Samantha Olivas, Quade Oliver, Selina Pacheco, Michael Pagano, Angela Pehoviack, Levi Peterson, Christopher Pettigrew, Olivia Quade, Lauren Redlinger, Megan Rivera-Howard, Jesse Roberts;

Paul Rodgers, Matthew Romero, Seth Rubio, Kiley Ryan, Joliana Sais, Alexis Saiz, Alyssa Salazar, Carol Salazar, Reagan Shaffer, Hsernay Si, Divinity Snyder, Laney Sorensen, Megan Speaks, William Spears, Michaeleen Specht, Jerrod Spohn, Tyler Storz, Ryley Stringer, Amanda Swaby, Rena Swisher, Stephanie Testa, Juvenal Torres, Rene Torres, Samantha Torrez;

Averie Trainor, Amber Turley, Dawney Underwood, Jessie Vallejos, Briceida Valles, Michelle Vasquez, Jasmine Vialpando, Christina White, Sealy Whiteskunk, Kayla Wilcox, Brendan Wilson, Danielle Wilson, Quatera Wright, Rebecca Zoller, Carlos Zupancic

Chieftain reporter Jon Pompia can be reached by email at jpompia@chieftain.com or at twitter.com/jpompia. Help support local journalism by subscribing to the Chieftain at chieftain.com/subscribenow